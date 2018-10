Media Capital atinge lucro de 12,1 milhões de euros até setembro

Em comunicado enviado à CMVM, o grupo Média Capital avança que atingiu resultados líquidos de 12,1 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, o que corresponde a um aumento de 25% em relação a igual período do ano passado. O EBITDA alcançou os 24,5 milhões, 8% acima do conseguido nos primeiros nove meses de 2017, enquanto os resultados financeiros melhoraram 32%, “em resultado do menor volume médio de dívida líquida, da redução do respetivo custo e de variações cambiais”.

Por segmentos, a televisão registou um EBITDA de 18,8 milhões de euros. A TVI registou em setembro “o 146º mês consecutivo de liderança de audiências em televisão, registando uma média de quota de 20,2% no total do dia e de 23,9% no horário nobre”. A diferença face ao segundo canal mais visto foi de 3,9 pontos percentuais no primeiro caso e de 3,4 pontos no último.

“A liderança da TVI em audiências mantém-se quando analisado por grupos de canais (TVI, TVI24, TVI Ficção e TVI Reality), com 23,3% no total do dia e 26,4% em horário nobre, mais 3,3pp e 2,6pp, respetivamente, do que o segundo grupo de canais com maior audiência, não obstante a TVI dispor de um menor número de canais.

O segmento de rádio voltou a melhorar o EBITDA em 25%, tendo ascendido a 4,6 milhões de euros, com uma margem 32,9%. “É de destacar o reforço das audiências, com uma quota líder de 37,6%, 2,1 pontos percentuais acima do principal grupo concorrente, “suportado pela Rádio Comercial (24,9%), e pelo excelente desempenho da M80, que reforça a posição de terceira estação mais ouvida em Portugal (share de 9,2%)”.

Na área digital, “o ano está a ser pautado por uma forte melhoria dos seus resultados a nível de audiências e receitas. Na comparação com o período homólogo, o número de visitas, páginas vistas e vídeos visionados subiu 14%, 15% e 39%, respetivamente, contribuindo decisivamente para os 16% de crescimento da publicidade”.

O grupo assinala ainda o desempenho ao nível da geração de caixa, com uma melhoria do cash flow operacional de 13 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2017 para 24,5 milhões no período em análise, bem como da dívida líquida, que reduziu 17,7 milhões face ao observado no final do terceiro período de 2017. “Desta forma, a dívida líquida atingiu, no final de setembro de 2018, 93,1 milhões”.