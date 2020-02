Mediadora de seguros NacionalGest cresce volume de comissões em 26%

A NacionalGest Consultores de Seguros, mediadora de seguros, registou um crescimento de 26% no seu volume de comissões em 2019 e acelerou a execução de um plano estratégico de crescimento e consolidação da sua carteira e rede de negócios “com vista a entrar no Top 15 do setor da mediação em 2025”, diz a companhia em comunicado.

“Expurgado do efeito das aquisições e integrações concretizadas em 2019, o volume de negócios da NacionalGest aumentou 21%, o que demonstra bem o forte dinamismo de crescimento orgânico induzido pelo atual plano de dinamização comercial da rede NacionalGest”, refere a empresa.

Claúdio Gonçalves, diretor geral da NacionalGest, afirmou “que este crescimento orgânico de 21% é já uma consequência extraordinariamente positiva da consolidação dos negócios e das capacidades técnicas das várias mediadoras de seguros fusionadas sob a bandeira NacionalGest em 2018.”

A NacionalGest tem, nesta altura, mais de duas dezenas de lojas, distribuídas pelo Algarve, Alentejo, Lisboa, Centro e Porto e desenvolve uma estratégia independente de distribuição de seguros para empresas e particulares em regime de multimarca.

Relativamente ao objetivo de chegar ao Top 15 do setor da mediação de seguros já em 2025, Cláudio Gonçalves revela que a NacionalGest tenciona “seguir o método que tem permitido crescer de forma equilibrada. Vamos convidar novos parceiros a fazerem parte da NacionalGest, integrando novos protagonistas de mercado que sejam compatíveis com o nosso modo de trabalhar e tratar os Clientes”.