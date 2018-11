Medicamentos provocam 30 reações adversas por dia

Só nos primeiros seis meses de 2018, o Sistema Nacional de Farmacovigilância do Infarmed registou em média 30 casos de reações adversas graves a fármacos por dia, sendo que em 2017 foram 17 casos por dia. Os números são revelados na edição desta segunda feira do ”Jornal de Notícias” (JN), que acrescenta que até hoje foram notificados 5.385 mil casos. O Infarmed acredita que até ao final de dezembro irão ultrapassar os números do ano anterior que atingiram os 6 mil.

Um terço dos casos aconteceu na população idosa, sendo que os mais severos ocorreram em doentes oncológicos. No entanto, segundo o ”JN”, o crescimento de notificações não significa que deva haver uma maior preocupação com qualidade e segurança dos medicamentos.

Em 2017, foi lançado um portal RAM (reações adversas ao medicamento), tanto para profissionais, como para utentes. Ainda assim, a maior parte das notificações continuam a ser feitas pela industria e só depois por médicos e farmacêuticos. ”Ainda há muito a fazer, pois estamos abaixo o espectável na notificação, segundo estudos internacionais” explica Sofia Oliveira Martins, vogal do Conselho Diretivo da Informed.