Médicos contestatários à nomeação de Mário Pereira pedem audiência com caráter de urgência a Miguel Albuquerque

Na sequência de mais uma reunião dos diretores de serviço contestatários à nomeação de Mário Pereira para a direção clínica do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), os médicos solicitaram uma audiência com caráter de urgência ao Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

“Após uma nova série de reuniões dos diretores de serviço com a Secretaria Regional da Saúde, reuniões essas que aliás ainda estão a decorrer e onde têm existido tentativas infrutíferas no sentido de nos demover da nossa determinação, os diretores de serviço reafirmam a necessidade da demissão do doutor Mário Pereira, continuando a exigir o cabal cumprimento da lei”, leu o comunicado o médico e porta-voz da reunião Filomeno Paulo.

São mais de 30 os diretores de serviço contestatários e dizem estar em causa a elaboração das escalas de urgência, contudo, não apontam uma data concreta.

“Não havendo diretores de serviço em funções, não é fácil assegurar a elaboração das escalas de urgência”, salientou Filomeno Paulo, acrescentando que “estamos a falar no futuro, um passo de cada vez”.

Questionado sobre quem teria o perfil ideal para a direção clínica do SESARAM, o médico preferiu não responder. “Já disse tudo o que tinha a dizer”.

Quanto à relação que esta situação pode ter com o plano de contingência para o coronavírus, o médico referiu que são duas coisas a decorrer em paralelo, mas que “é evidente que se surgir qualquer coisa que possa levar a que tenhamos de equacionar outras soluções, nós estamos cá, mas continuamos a exigir que o doutor Mário Pereira se demita”.