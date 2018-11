“Medo – Trump na Casa Branca”, de Bob Woodward lançado em Portugal esta terça-feira

O livro “Medo – Trump na Casa Branca”, da autoria de Bob Woodward, o conhecido jornalista que expôs o caso Watergate com Carl Bernstein, é esta terça-feira editado em Portugal. Este é um livro que vendeu mais de um milhão de exemplares, só no dia 11 de setembro, quando chegou às livrarias norte-americanas.

Com a chancela da D. Quixote, o livro de Woodward “revela em primeira mão, num relato sem precedentes”, detalhadamente “a vida brutal dentro da Casa Branca de Donald Trump”, explica a editora portuguesa em comunicado.

Em “Medo – Trump na Casa Branca”, é contado como Donald Trump, o 45.º presidente dos Estados Unidos, decide sobre as grandes questões da atualidade política nacional e internacional, tendo por base “centenas de horas de entrevistas com fontes de informação, em notas de reuniões, diários pessoais, ficheiros e documentos oficiais”.

“‘Medo’ conta ainda os debates explosivos e as tomadas de decisão na Sala Oval, na Situation Room, no Air Force One e na residência oficial da Casa Branca e é o retrato mais íntimo de um presidente norte-americano em funções alguma vez publicado durante os seus primeiros anos no cargo”, sublinha a editora do Grupo Leya.

Bob Woodward acompanhou e investigou a fundo oito presidências norte-americanas, de Richard Nixon a Barack Obama. Atualmente, aos 75 anos de idade, é editor no “Washington Post”, onde trabalha há 47 anos. Já ganhou dois Pulitzer, o mais famoso deles pela cobertura do caso Watergate, com Carl Bernstein, que culminou na renúncia do presidente Richard Nixon, em 1974.