Mensagem de diretor de Informação da RTP no Facebook sobre acusação a Cristiano Ronaldo provoca polémica

Uma mensagem do diretor de Informação da RTP, Paulo Dentinho, publicada no Facebook, sobre a acusação de violação feita a Cristiano Ronaldo provocou a reação de uma assessora de imprensa agência Gestifute, que representa o jogador, na qual põe em causa a isenção da estação de televisão pública.

Paulo Dentinho publicou duas mensagens sobre violações de mulheres por homens, que já foram por si apagadas do Facebook. Na primeira, citada pelo jornal online “Observador”, escreve que “os homens que violam mulheres não gostam de mulheres”. Na segunda, que foi já divulgada por diversos órgãos de comunicação social e que pode mais facilmente ser entendida como respeitante à acusação feita a Cristiano Ronaldo, Paulo Dentinho considera que “há violadas de primeira, violadas de segunda categoria, violadas de terceira categoria, etc. Depende do estatuto delas mas, sobretudo, do estatuto deles”.

“Questão de perspetiva… Um ‘não’ de uma puta — e tem também ela direito a dizer não — vale nada. É mercadoria. E se o violador tiver a auréola de herói nacional, é puta de certeza, no mínimo dos mínimos uma aproveitadora sem escrúpulo algum. Logo, puta. Os factos, que se fodam os factos. Estava a pedi-las, foi o que foi. Felizmente não é mamã, a filhota ou o filhote de alguém. Porque nesta justiça será sempre uma filha ou um filho da puta”, acrescenta a mensagem.

Em resposta, também na rede social Facebook, Manuela Brandão, assessora de imprensa da Gestifute, critica a mensagem de Paulo Dentinho e questiona a isenção da RTP. “Há directores de primeira, directores de segunda e aqueles que nunca na p. da vida deviam ocupar um lugar de tamanha responsabilidade por não terem o mínimo exigível de qualidade, profissionalismo, isenção, carácter, credibilidade e bom senso. Porque ser director de informação da RTP não é o mesmo que ser director do jornal da paróquia. Porque ser jornalista da RTP exige responsabilidade, ética, seriedade, isenção. Shame on you!! Director de informação??? Pobre RTP, que sempre nos habituara a outra qualidade, elevação, responsabilidade e, sim, isenção, insisto. E agora RTP? Em que pé fica a credibilidade da vossa Informação?”, escreve Manuela Brandão, numa mensagem ilustrada com uma imagem da mensagem publicada por Paulo Dentinho.

Em declarações ao Observador, Paulo Dentinho refere que as mensagens foram publicadas na sua página pessoal e que surgiram no quadro de um programa que está a preparar sobre o movimento #MeToo. “Não era nada contra o Ronaldo. Era sobre a necessidade de proteger as mulheres”, disse.

Explicou que apagou as mensagens porque as considerou “exageradas”: “Eu tenho família no meu Facebook, algumas pessoas mais velhas podiam não entender onde queria chegar. Como achei que estava a ser parvo, eliminei as publicações”, afirmou ao Observador.

Apesar de ter apagado as mensagens, Paulo Dentinho tem sido alvo de comentários críticos em resposta a outras mensagens que colocou no Facebook e que nada têm a ver com o assunto.

O Jornal Económico tentou contar Paulo Dentinho e a RTP, mas não obteve reação.

Um caso com nove anos

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa de futebol e jogador da Juventus, de 32 anos, é acusado por Kathryn Mayorga, que diz por ele ter sido violada a 13 de junho de 2009, durante uma festa num hotel de Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada.

Kathryn Mayroga denunciou a presumível violação à polícia de Las Vegas em 2009 e foi submetida a exames médicos, mas, segundo as autoridades, recusou-se a identificar o alegado agressor, uma versão contrariada na quarta-feira por um dos seus advogados, Leslie Stovall, que garante que a sua cliente nomeou Cristiano Ronaldo.

Em 2010, Kathryn e Ronaldo terão assinado um acordo extrajudicial: em troca de 375 mil dólares, a então aspirante a modelo, que trabalhava na discoteca a atrair clientes para o bar, desistia de seguir com o caso para a justiça e comprometia-se a nunca falar sobre o caso.

A polícia local anunciou a 1 de outubro a reabertura da investigação, depois de Kathryn Mayorga, atualmente professora, de 34 anos, ter apresentado queixa na semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas.

Os advogados, que dizem não perceber por que parou a investigação, vão apresentar uma ação contra Ronaldo pelos crimes de violação sexual, tentativa de assédio sexual, coação para fraude, agressão a uma pessoa vulnerável, conspiração, difamação, abuso de processo, tentativa de silenciar o caso, tentativa de concretizar um acordo de não divulgação, negligência e violação de contrato.

Assim que for notificado, o internacional português da equipa italiana Juventus terá 20 dias para responder à queixa.

Cristiano Ronaldo já negou todas as acusações, através da rede social Twitter.

Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espectáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018

O jogador português contratou, entretanto, o advogado norte-americano, de Las Vegas, David Chesnoff, que já representou diversas personalidades famosas. Chesnoff já emitiu um comunicado no qual “desmente categoricamente” todas as acusações feitas contra o seu cliente.