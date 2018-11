Meo e Nos preparam-se para aumentar preços já em 2019

Após dois anos sem promoverem alterações relevantes nos seus tarifários, as principais operadoras de telecomunicações preparam-se para aumentar os preços de alguns dos seus serviços, já a partir do dia 1 de janeiro de 2019, noticia o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira. Ainda assim, as mexidas nos tarifários não são para todos os clientes.

A Nos e a Meo, detida pela Altice Portugal, confirmaram que pretendem atualizar os seus preçários seguindo a inflação.

A Meo fez saber que “vai apenas proceder a uma atualização de preços prevista contratualmente, em linha com a atualização dos valores da inflação”, adiantando contudo que “esta atualização aplica-se exclusivamente aos clientes que têm contratos com estas condições particulares“.

Já a Nos pretende seguir a mesma linha, com um aumento previsto de 1,37%, o “que corresponde à última taxa de inflação anual”, de acordo com o jornal do grupo Cofina.

A Vodafone, por sua vez, disse que “não está previsto nenhum aumento” dos preços para 2019.

Sobre a Nowo, não houve qualquer resposta.