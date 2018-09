Mercado britânico em crise no turismo da Madeira

O mercado britânico continua em crise, em termos de dormidas, no turismo da Madeira. Em julho voltam a ter uma nova quebra desta vez de 7,2%, diz a Direcção Regional de Estatística (DREM).

Os dados desde o início de 2018, referentes ao mercado britânico, não têm sido nada animadores para o turismo da Madeira. Desde esse momento que as quebras nas dormidas se continuam a agravar em termos homólogo.

Em fevereiro começavam a cair 7,9%, em março passavam para 7,6%, para chegarmos a abril e se verificar uma descida de 9,5%.

Se estas quebras não bastassem veio maio e junho com descidas de 0,1% e 4,3% para chegarmos a junho e voltarmos a assistir a um decréscimo de 7,2% no mercado britânico em termos de dormidas no turismo da Madeira.

Estas descidas são motivos para preocupação ainda para mais se tivermos em conta que a Grã-Bretanha, foi em 2017, o maior mercado emissor, no turismo regional, na hotelaria, entre os turistas estrangeiros, com 28,6%, seguido pela Alemanha com 27,6%.

De referir que em 2017 o mercado britânico tinha registado 1,9 milhões de dormidas, o que representou uma quebra de 1,6% face ao período homólogo, representando 25,5% do total das dormidas no turismo regional.