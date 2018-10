Mercado da Penteada tem até final do ano cinco espaços comerciais a concurso

O Mercado da Penteada faz parte da estratégia do Município do Funchal para revitalizar as zonas altas da cidade, numa altura em que celebrou 30 anos. O vereador João Pedro Vieira anunciou que até final do ano vão existir cinco espaços comerciais a concurso nesta infraestrutura.

“O mercado tem sido, ao longo dos últimos anos, mais uma importante ferramenta no sentido de reafirmar o nosso compromisso com a revitalização das zonas altas do concelho. Temos capitalizado ao máximo as especificidades do Mercado da Penteada, e apostado, de forma assinalável, na sua modernização, mas também na diversificação da oferta”, sublinhou João Pedro Vieira, vereador na Câmara Municipal do Funchal, com o pelouro dos Mercados Municipais.

O vereador anunciou que até final do ano vão a concurso cinco espaços comerciais na Penteada, aos quais serão atribuídos novos direitos de exploração, sendo que a Autarquia está já “a reavaliar a renda” dos espaços em causa.

Tal como o Mercado dos Lavradores também o Mercado da Penteada sofreu uma revitalização, no edifício, em que se incluiu “pintura e arranjos” e ainda o novo parque infantil e o parque de estacionamento.

“A isso somou-se a reocupação de várias lojas que estavam encerradas e uma nova programação de eventos culturais, de entre os quais se destacam as festas dos Santos Populares, que já são um dos eventos de referência do calendário cultural municipal, no sentido de atrair públicos e dinamizar o espaço”, destacou o vereador.