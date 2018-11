O ‘Mercado na Praça’ vai reunir 111 comerciantes no Funchal, no Mercado dos Lavradores, nos três primeiros domingos de dezembro, um novo recorde para este evento, de acordo com a autarquia da capital madeirense.

“A adesão ao longo dos últimos três anos tem sido notável, com o evento a ter, em diversos picos horários ao domingo, verdadeiras casas cheias. Todos sabemos que o Funchal vive esta quadra de uma forma especial e o entusiasmo de locais e turistas para com este mercado de Natal tem sido, para a Autarquia, um grande motivo de contentamento”, salientou João Pedro Vieira, vereador na Câmara Municipal do Funchal.

O ‘Mercado na Praça’ realiza-se a 2, 9, e 16 de dezembro. No arranque da iniciativa estão programada uma feira sob o tema ‘Decoração, Acessórios e Moda’, que vai reunir 42 parceiros.

A 9 de dezembro vai ter a oportunidade de provar ‘Iguarias do Natal madeirense’, de 37 marcas e entusiastas, e no fecho do evento, vão existir feiras temáticas, no Mercado dos Lavradores, que vão reunir 32 entidades.