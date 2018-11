Mercadona começa a recrutar 90 funcionários para centro logístico em Portugal

O futuro bloco logístico da Mercadona em Portugal contará com uma área total de 50 mil metros quadrados e pressupõe a criação de 90 postos de trabalho, que serão preenchidos em várias fases de recrutamento, anunciou há minuto o grupo espanhol de distribuição.

Numa primeira fase, que já está a decorrer, a Mercadona procura 20 operadores de armazém [masculinos ou femininos], sendo que os candidatos deverão ter a escolaridade mínima obrigatória e disponibilidade para trabalhar em horário semanal de 40 horas.

“A Mercadona oferece empregos estáveis e de qualidade, garantindo contrato sem termo desde o primeiro dia e progressão salarial”, assegura o grupo espanhol, em comunicado.

O bloco logístico da Mercadona em Portugal encontra-se em fase de construção e fica localizado na freguesia de Laúndos, na Póvoa de Varzim.

“Este bloco logístico servirá de apoio ao desenvolvimento da atividade logística da empresa em Portugal (…), onde estarão localizados os armazéns de secos, frescos, refrigerados e congelados. As obras de construção já se encontram a decorrer, com o objetivo de garantir a abertura dos primeiros supermercados da Mercadona [em Portugal], já no segundo semestre de 2019”, explica o comunicado da cadeia de distribuição.

De acordo com a Mercadona, “as pessoas contratadas vão receber uma formação inicial em Espanha sendo considerado tempo de serviço efetivo desde o primeiro dia”.

“Durante o período de formação aprenderão o ‘Modelo de Qualidade Total (modelo de gestão aplicado pela Mercadona)’ e a desempenhar as funções próprias do respetivo posto de trabalho. Os colaboradores terão todos os gastos de alojamento e alimentação a cargo da empresa, assim como as deslocações”, garante a Mercadona.

Todos os interessados nas diferentes ofertas de emprego da Mercadona podem apresentar a sua candidatura através do ‘site’ da empresa: www.mercadona.pt, acedendo à secção “Emprego” e submetendo o seu currículo.

A Mercadona destaca que a política de recursos humanos da Mercadona foi reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), dependente das Nações Unidas, no seu estudo ‘O Emprego Atípico no Mundo’.

“Para a OIT, a aposta da Mercadona no emprego estável e de qualidade, assim como o esforço que realiza na formação e partilha de lucros com os trabalhadores, são fatores que sustentam e justificam o êxito da sua política de recursos humanos”, assinala o referido comunicado.

O grupo espanhol prevê implementar em Portugal este modelo de recursos humanos, “(…) que aposta nas pessoas e no seu desenvolvimento profissional, com base em empregos estáveis e de qualidade, que promove a equidade, a conciliação com a vida pessoal e a promoção interna”.

“Estas características têm contribuído para que, desde há vários anos, a empresa seja reconhecida no âmbito laboral, de acordo com vários estudos de referência, como o ‘MERCO Pessoas’ ou o estudo sobre a ‘Situação de Conciliação em Espanha’, elaborado pelo Instituto Internacional de Ciências Políticas, que têm reconhecido a Mercadona como uma das empresas de referência na gestão dos recursos humanos e a primeira do setor da distribuição em Espanha”, sublinha o comunicado.

Este documento assume já que a Mercadona abrirá em Portugal 10 lojas no segundo semestre de 2019.

O primeiro grande passo da entrada no mercado nacional foi a criação da sociedade Irmãdona Supermercados S.A., com domicílio fiscal em Portugal. A empresa tem sede no Porto, onde se situam os escritórios centrais, além dos existentes também em Lisboa.

Também foi iniciada a atividade no Centro de Coinovação, em Matosinhos, um macrolaboratório de ideias de mil metros quadrados “que ajuda a equipa da Mercadona a definir, junto dos clientes portugueses, o sortido de produtos em Portugal, totalmente adaptado às necessidades deste mercado”.

Atualmente, com as 10 lojas previstas para Portugal numa primeira fase, a Mercadona prevê investir cerca de 100 milhões de euros em Portugal, estima fazer compras de cerca de 70 milhões de euros a fornecedores nacionais e prevê contar com um total de 650 colaboradores em Portugal.

Atualmente, a empresa conta com 300 colaboradores portugueses e continua com os processos de seleção de todos os postos inicialmente previstos.