Mercadona pode aumentar em 15% salários em Espanha

O grupo espanhol Mercadona e os sindicatos do setor conseguiram um acordo coletivo preliminar que significará um aumento de salário real em quase 15% para todos os colaboradores da empresa de comércio a trabalhar em Espanha, segundo adianta a agência EFE. Fontes da Mercadona citadas pela agência afirmam que o acordo está em negociação até meados de dezembro e que até lá não comentam qualquer detalhe do processo.

De acordo com um comunicado de imprensa dos sindicatos envolvidos, e depois de dois dias de negociações, as partes chegaram a acordo para a redução e limitação do número de dias semanais de 10 horas de trabalho e para a revisão a cada quatro meses dos calendários mensais para que cada 12 horas a mais de trabalho acumuladas sejam devolvidas em dias completos.

O sindicato explica que existem questões pendentes nas negociações com a Mercadona, que serão discutidas na próxima reunião em 4 de dezembro, mas aparentemente o ambiente dos encontros está a revelar-se positivo para ambas as partes.

Recorde-se que, em Portugal, o futuro bloco logístico da Mercadona contará com uma área total de 50 mil metros quadrados e pressupõe a criação de 90 postos de trabalho, que serão preenchidos em várias fases de recrutamento.

Numa primeira fase, que já está a decorrer, a Mercadona procura 20 operadores de armazém [masculinos ou femininos], sendo que os candidatos deverão ter a escolaridade mínima obrigatória e disponibilidade para trabalhar em horário semanal de 40 horas.

A Mercadona destaca que a política de recursos humanos do grupo foi reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), dependente das Nações Unidas, no seu estudo ‘O Emprego Atípico no Mundo’.

“Para a OIT, a aposta da Mercadona no emprego estável e de qualidade, assim como o esforço que realiza na formação e partilha de lucros com os trabalhadores, são fatores que sustentam e justificam o êxito da sua política de recursos humanos”, assinala o grupo espanhol.