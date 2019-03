Mercados europeus fecham em alta apesar do chumbo do acordo do Brexit. PSI 20 ganha mais de 1%

Apesar do rescaldo do chumbo do acordo do Brexit no Parlamento britânico, os principais índices de ações europeus encerraram em alta, incluindo o PSI 20 que valorizou 1,06% para 5.206,19 pontos. A Galp e o BCP foram as estrela da sessão. A Galp ao valorizar 3,3% para 14,55 euros, depois de se conhecer as propostas para os órgãos sociais para um novo mandato, e o BCP ao valorizar 2,15% para 0,2282 euros, tendo registado uma overperformance face aos pares europeus.

A petrolífera beneficiou da subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais. O Brent em Londres ganha 0,94% para 67,30 dólares e o crude WTI nos EUA salta 1,86% para 57,93 dólares.

Na lista de maiores subidas figura ainda a EDP que ganhou 1,76% para 3,304 euros. A Mota-Engil também é digna de registo ao ter fechado em alta de 1,17% para 2,160 euros.

A Jerónimo Martins subiu 0,70% para os 12,96 euros. O CaixaBank BPI Research elevou o preço-alvo para finais de 2019 dos 15,75 euros para os 16.50 euros (risco médio), tendo reiterado a recomendação de «comprar», revela a análise do BPI.

A Altri voltou a subir na sessão de hoje (+0,56%), sendo que após o fecho irá publicar os seus resultados trimestrais. “De acordo com o Caixa Bank BPI Research, as vendas terão aumentado 25% face ao mesmo período do ano anterior para os 219 milhões de euros e o EBITDA deverá ter subido 71% para os 85 milhões . Já o crescimento anual do resultado líquido terá ascendido a 97% para os 55 milhões.

Em queda só a NOS (-0,46% para 5,400 euros) e a Pharol (-0,32%).

Os mercados europeus fecharam em alta contagiados pelo sentimento positivo que se vive em Wall Street. O EuroStoxx 50 subiu 0,59% para 3.323,45 pontos. O índice da bolsa de Paris subiu 0,69% para 5.306,4 pontos; o DAX valorizou 0,42% para 11.572, 41 pontos; o IBEX ganhou 0,34% para 9.192,7 pontos e o FTSE MIB fechou com ganhos de 0,57% para 20.749,2 pontos.

O FTSE 100 de Londres ganhou 0,11% para 7.159,2 pontos mesmo depois do chumbo do acordo do Brexit no Parlamento britânico. Hoje aguarda-se pela votação para saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, esperando-se um desfecho similar ao de ontem. “No Reino Unido às 19h vai ocorrer a votação para um Brexit sem acordo com a União Europeia, mas tal deve ser chumbado, à semelhança do verificado ontem na votação do acordo de saída traçado entre Theresa May e a União Europeia. A confirmar-se o chumbo amanhã haverá o debate de uma possível extensão do prazo de saída”, revela Ramiro Loureiro na sua análise.

“A queda inesperada dos stocks de crude nos EUA durante a semana terminada a 8 de março acabou por vir sustentar a valorização dos preços do petróleo e isso refletiu-se no setor Energético”, revela o analista do Millennium BCP Investment Banking.

No mundo empresarial Adidas e Inditex lideraram as quedas no Euro Stoxx 50 após divulgação de contas.

Em termos macro económicos hoje foram conhecidos os dados do Eurostat sobre a produção no Sector Industrial, que, ajustada de dias úteis, aumentou em janeiro de 2019, face ao mês anterior, 1,4% na Zona Euro e 1,0% na UE a 28. Em dezembro de 2018, a produção industrial tinha registado variações de -0,9% na Zona Euro e -0,4% na UE a 28. Portugal registou um aumento de 0,8% face ao mês anterior (+0,7 em dezembro de 2018).

Em termos homólogos, a produção industrial diminuiu 1,1% na Zona Euro e 0,4% na UE a 28. Portugal registou uma diminuição de 3,0%, após ter registado uma diminuição de 1,4% no mês anterior.

Entre os Estados-Membros para os quais existem dados disponíveis para janeiro de 2019, os maiores aumentos da produção no sector industrial em termos homólogos foram registados na Eslováquia (+7,2%), Polónia (+6,1%) e Lituânia (+5,9%). Verificaram-se as maiores quebras na Irlanda (-6,2%), Luxemburgo (-4,2%) e Alemanha (-3,4%).

As moedas foram influenciadas pelo Brexit, com a Libra a valorizar 1,05% para 1,3212 dólares.

O euro fechou a ganhar 0,14% para 1,1304 dólares.

As obrigações soberanas alemãs estão a agravar 1 ponto base para 0,065%. Os juros portugueses estão no mesmo movimento ascendente e sobem 0,8 pontos base para 1,344%. a dívida espanhola sobe 1,8 pontos base para 1,188% e a italiana agrava 1,2 pontos base para 2,552%.