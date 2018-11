Mercados norte-americanos corrigem, à espera da Fed

Os principais índices norte-americanos abriram a sessão desta quinta-feira a negociar no vermelho, com o foco dos investidores centrado no último dia da reunião da Reserva Federal norte-americana.

O industrial Dow Jones 30 recua 0,16% para 26.138,14 pontos, o financeiro S&P 500 cai 0,26% para 2.807,62 pontos e o tecnológico Nasdaq a tombar 0,47% para 7.534,94 pontos.

Os investidores norte-americanos recuam assim depois de Wall Street ter reagido positivamente às eleições intercalares, nas quais os democratas recuperaram a Câmara dos Deputados e os republicanos mantiveram o controlo do Senado, tendo o Nasdaq 100 disparado mais de 3%.

Os mercados norte-americanos antecipam uma continuação da postura atual e manutenção das taxas de juro na reunião do banco central, que deverá manter a posição de endurecimento da política monetária, apesar da turbulência de outubro nos mercados financeiros e da pressão política.

“Para já [os investidores] vão digerindo a desilusão nas projeções da Qualcomm (tomba quase 8%), o fraco arranque de 4ºtrimestre da Wynn Resorts em Macau (perde 14%), os números da Prudential Financial e um corte de preço-alvo da Nvidia (recua mais de 1%). Pela positiva de realçar a LBrands (valoriza mais de 6%) perante o bom desempenho em outubro”, explica a nota de trader do Millenium BCP.

Após aumentar a taxa de juro de referência (federal funds rate) na última reunião, em setembro, o consenso entre os analistas aponta que a Fed mantenha o intervalo entre 2% e 2,25%. Da mesma forma, o banco central deverá reiterar o objetivo de continuar a endurecer a política monetária nos próximos trimestres, apoiado no dinamismo da atividade económica evidenciada.

No mercado petrolífero, o brent cai 0,75% para 71,53 dólares por barril e o petróleo WTI cai 0,86% para 61,14 dólares por barril.

Já no mercado petrolífero, o euro sobe 0,12% para 1,1441 dólares, o dólar aumenta 0,11% para 113,65 iénes e a libra recua 0,20% para 1,3101 dólares.