Mestrados da Nova distinguidos pelo Wall Street Journal

Os mestrados de finanças e de gestão da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) conseguiram uma classificação elevada na primeira edição do ranking realizado em parceria com a Times Higher Education (THE) e o Wall Street Journal (WSJ), divulgou a faculdade portuguesa esta segunda-feira, em comunicado.

Segundo os resultados do ranking, a Nova SBE disse que “é a única business school portuguesa a constar tanto no ranking europeu como no mundial”. O mestrado de finanças arrecadou as 16ª e 12ª lugares nos rankings mundial e europeu, respetivamente. Também o mestrado em gestão ficou nos lugares cimeiros, ao ocupar a 22ª posição no ranking mundial.

Para a Nova SBE, “entrar na classificação THE/WSJ foi importante para fortalecer a ambição da Nova SBE enquanto escola global”. A faculdade revelou aonda que o WSJ “é uma referência importante no mundo, mais especificamente na América do Norte e estes resultados ajudarão a impulsionar a nossa marca nesta parte do globo”.

O ranking THE/WSJ analisou 134 escolas de gestão de 24 países. Além disso, o ranking baseou-se em 20 fatores, que vão desde critérios institucionais até ao envolvimento da escola com os alunos, assim como a interação entre professores e alunos. As recomendações dos alunos, o ambiente de ensino e os resultados académicos também foram critérios ponderados no ranking.