Metalomecânica prevê exportar 19 mil milhões em 2018

Ler mais

O setor industrial da metalurgia e da metalomecânica, um dos maiores exportadores nacionais, prevê chegar ao final deste ano com um novo recorde, acima dos 19 mil milhões de vendas para mercados externos.

“Tendo em conta a evolução registada ao longo destes primeiros sete meses do ano, fazendo uma projeção para o resultado anual, é razoável prever que, mantendo-se a mesma dinâmica de crescimento, o total das exportações de 2018 venha a ascender a um valor superior a 19 mil milhões de euros, sendo, assim, literalmente pulverizado o recorde de 16,4 mil milhões de euros registado em 2017”, explica Rafael Campos Pereira, vice-presidente da AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal.

Entre janeiro e julho deste ano, as vendas nacionais do metal português para o exterior registaram um valor de 11.231 milhões de euros, o que representou um crescimento homólogo de 18,6% relativamente ao valor de 9.471 milhões de euros atingido no período equivalente do ano passado

Segundo um comunicado da AIMMAP, “este registo significa que o volume de exportações atingido nos primeiros sete meses deste ano foi o melhor de sempre em tal espaço de tempo”. “A contribuir para este valor, e de acordo com os dados obtidos pela AIMMAP estão as exportações [de junho e julho de 2018”, avança um documento desta associação a que o Jornal Económico teve acesso.

De acordo com as informações da AIMMAP a que o Jornal Económico teve acesso, “em junho, as vendas desta indústria ao exterior atingiram a cifra de 1.681 milhões de euros, o que se traduziu num notável crescimento de 19,1% face ao mês homólogo do ano de 2017”.

“Este resultado passa a constituir o terceiro melhor valor mensal de sempre em tal âmbito, superado apenas, e muito ligeiramente, pelos obtidos nos meses de novembro de 2017 e de maio do presente ano de 2018”, assegura a AIMMAP. Já no que se refere ao mês de julho passado, o valor das exportações do setor representado pela AIMMAP ascendeu a 1.667 milhões de euros, “o que representou um ainda mais impressionante crescimento homólogo de 24,2%”.

“Este valor passou igualmente a integrar o leque dos 10 melhores resultados mensais de sempre [da indústria metalúrgica e metalomecânica], ascendendo à quarta posição nesse ranking”, destaca a AIMMAP.

“É importante registar que, atualmente, na lista dos seis melhores valores mensais de sempre neste domínio, cinco deles aconteceram já em 2018. E não é menos notável o facto de os resultados atingidos em todos os sete meses já analisados em 2018 estarem naquele ranking dos 10 melhores de sempre”, destaca Rafael Campos Pereira.

Para atingir estes valores de exportação nos primeiros sete meses deste ano, o setor industrial representado pela AIMMAP contou com as vendas para os três principais destinos de exportações – Espanha, Alemanha e França – onde se registaram crescimentos homólogos de, respetivamente, 17,2%, 21,9% e 22,6%.

De acordo com os responsáveis da AIMMAP, para atingir estes valores, contribuíram também as vendas para os restantes países da União Europeia, onde, no total destes sete meses, “se verificou um crescimento de 25,9% face ao ano anterior, de 7.281 milhões de euros para 9.165 milhões de euros”.