Metro de Lisboa cria novo ‘voucher’ para comprar viagens para a Web Summit

O Metropolitano de Lisboa anunciou esta sexta feira, 19 de outubro, o projeto Vouchers Viva, que permitirá a aquisição de títulos online para o evento Web Summit, que decorrerá entre os dias 5 a 8 de novembro.

”Trata-se de um novo sistema de vouchers que permitirá a prévia aquisição de títulos, através de uma plataforma online que poderá ser acedida em qualquer parte do mundo” explica a empresa de transportes portuguesa, em comunicado.

A plataforma foi desenvolvida em parceria com a OTLIS – Operadores de Transportes da Região de Lisboa, e vem no sentido de ”dar resposta ao aumento de passageiros previstos ocorrer durante o período de realização da cimeira tecnológica.”

Ao aceder à plataforma, o cliente poderá seleccionar o tipo de passe pretendido, efetuar o pagamento através de cartão de crédito e recebe, por e-mail, a confirmação de compra e o respetivo voucher que terá associado um código numérico de 14 dígitos.

Depois de feita a compra, o bilhete poderá ser levantado, em qualquer máquina de venda automática de bilhetes nas estações do Metropolitano de Lisboa. Apenas tem que selecionar a opção “Tem Voucher”, inserir o código respetivo e aguardar pela emissão do seu cartão.

Apesar desta novidade, os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa marcaram uma nova greve parcial para 6 de novembro, entre as 06:00 e as 09:30, por reivindicações salariais, dia em que tem início oficial a Web Summit.