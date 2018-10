Metro de Lisboa investiu apenas 10% do previsto

O Metropolitano de Lisboa investiu apenas 10% do seu Plano de Atividades e Orçamento para 2018, no primeiro trimestre deste ano. As verbas despendidas foram na ordem dos 751 mil euros, quando era estimado que tivessem sido gastos 6,9 milhões de euros, segundo revela o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira, 29 de outubro.

Este investimento feito até março representa somente 2,1% dos cerca de 36,6 milhões de euros que estão orçamentados para este ano. De acordo com a empresa os factores que contribuíram para esta execução orçamental prendem-se “essencialmente nos atrasos que se têm vindo a verificar no lançamento de procedimentos de empreitadas, que por integrarem despesas plurianuais, necessitam de autorização prévia da tutela, o que torna o processo de contratação pública mais moroso”.

Os investimentos de maior relevância projetados nos primeiros três meses do ano diziam respeito ao prolongamento da rede entre o Rato e o Cais do Sodré e à remodelação da linha verde. O Metro previa investir na criação da futura linha circular até março cerca de 2,7 milhões de euros, mas apenas executou 105 mil euros, ao passo que na linha verde tinha orçamentado um gasto de 1,5 milhões, mas não despendeu mais do que 382 mil euros.

Os investimentos de infraestruturas de longa duração (ILD) registaram até março 679 mil euros, valor que representa um aumento relevante face aos 10 mil euros gastos no período homólogo de 2017, mas que fica aquém dos 5,6 milhões de euros que o Metro tinha previsto despender no primeiro trimestre deste ano.