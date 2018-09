Metro de Lisboa lança campanha sub23 nas universidades

O Metropolitano de Lisboa anunciou hoje, 17 de setembro, a segunda edição da campanha de mobilidade sustentável nas universidades sobre o mote ”A mobilidade na universidade começa com o sub23”.

O objetivo desta campanha passa por divulgar e incentivar à utilização do transporte público, promover a utilização do cartão de transporte Lisboa VIVA sub23 e facilitar o acesso aos estudantes na aquisição dos passes, informa a nota.

Trata-se de uma modalidade implementada pelo Metropolitano de Lisboa que permite aos estudantes solicitar a emissão do cartão Lisboa VIVA sub23 na modalidade de Urgente (recebem o cartão em apenas um dia útil) pelo preço de 6 euros, e sem necessitarem de sair do seu recinto escolar. Para o efeito, o estudante terá que ser portador do documento de identificação (cartão do cidadão), da declaração sub23 autenticada pelo estabelecimento de ensino e uma foto tipo passe atualizada