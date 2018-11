Metro do Porto em greve nos dias 10, 17 e 31 de dezembro

Os agentes de condução da Metro do Porto vão realizar três dias de greve em dezembro (10, 17 e 31) para reivindicar a alteração da categoria profissional, a redução da carga horária e a admissão de mais profissionais.

Em declarações esta segunda-feira à Lusa, o dirigente do Sindicato dos Maquinistas Rui Pedro Pinto disse que a empresa Via Porto — responsável pela operação – deverá admitir “uma turma de 12 pessoas, que já está em formação”, mas, em seu entender, é “um número insuficiente”, na medida em que “seriam necessários mais 20 a 30 profissionais”.

A redução da carga horária é outra reivindicação que os operadores de condução afetos à Via Porto pretendem ver atendidas. Rui Pedro Pinto disse que o objetivo é reduzir o horário de trabalho semanal das 40 horas para as 37 horas e meia. “Temos um horário excessivo e isso tem-se refletido na saúde dos trabalhadores e no desempenho das suas funções”, sublinhou.

O dirigente sindical apontou ainda a necessidade de mais formação profissional, em falha “desde há oito anos”. “Como o número de trabalhadores é insuficiente para as necessidades, não é possível dispensá-los para formação”, considerou.

Os agentes de condução pretendem também que lhes seja atribuída a categoria profissional de maquinista. O pré-aviso de greve já foi entregue, na quinta-feira, para as 24 horas dos três dias de dezembro, concluiu o sindicalista.