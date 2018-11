Metro transportou mais de 4,6 milhões de passageiros durante a Web Summit

A edição de 2018 da Web Summit decorreu entre os dias 5 e 8 de novembro, sendo que nesse período o Metropolitano de Lisboa, revela esta terça-feira, transportou 4.603.000 de passageiros, “verificando-se um aumento da procura em relação a 2017”.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa diz que “reforçou a sua oferta em toda a rede do metro, nos dias do evento” e que o valor de passageiros transportados representa “um acréscimo de 3,61% face ao movimento da Web Summit 2017, em que se registou um total de 4.442.000 de passageiros”.

A estação do Oriente, localizada no Parque das Nações, onde decorreu a Web Summit, registou nos três dias do evento um movimento de 279.988 passageiros. Um valor que corresponde a um aumento de 0,43% face ao ano de 2017, e 48% comparando com uma semana normal.

“Este ano o Metropolitano de Lisboa lançou uma novidade que esteve disponível para os participantes do Web Summit, o Voucher Viva, adquirido online, através de uma plataforma acedida em qualquer parte do mundo. Esta nova modalidade foi testada no Web Summit sendo intenção do Metropolitano de Lisboa generalizá-la futuramente a todos os clientes”, lê-se no comunicado.