Mexia: “Os acionistas são livres de entrar e sair”

À margem da assinatura do contrato de financiamento entre a EDP e o BEI, para o parque eólico WindFloat, o CEO da elétrica comentou a entrada do fundo Elliot Management (adquiriu esta semana uma participação de 2,295%) no capital social da empresa. “Os acionistas são livres de entrar e sair. Cada um faz o seu papel. Estamos aqui para defender os interesses da empresas, dos acionistas, dos trabalhadores e dos fornecedores. É essa a nossa missão”.

Questionado sobre se a EDP já chegou a acordo com o governo para pagar a contribuição extraordinária sobre o sector energético (CESE), incluindo os valores extraordinários em atraso, desde 2017, o gestor explicou que “as companhias são obrigadas a cumprir as obrigações fiduciárias”. “Sobre a CESE sempre dissemos que tinha de ser um imposto transitório extraordinário e que tinha de ser afeto à redução do défice tarifário. Por isso, tendo as condições preenchidas, nós mantemos a palavra”.

A EDP – Energias de Portugal e Banco Europeu de Investimento (BEI) assinaram esta sexta-feira um contrato de financiamento para projeto Windfloat, parque eólico flutuante ao largo de Viana do Castelo. O projeto conta com um investimento de 125 milhões de euros para esta segunda fase. O BEI contribui com 60 milhões de euros,o programa da UE NER 300 avança com 29, 9 milhões de euros e o Fundo Português de Carbono com seis milhões de euros. O restante valor virá de outros acionistas.

“Nós estamos aqui hoje para celebrar o maior projeto a nível mundial de aproveitamento de energia eólica no mar. As energias renováveis são indispensáveis nesse futuro mais limpo. A EDP está na linha da frente”, afirmou António Mexia.