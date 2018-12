México: novo presidente anuncia plano contra a violência e criação de “guarda nacional”

O novo presidente dos Estados Unidos Mexicanos (ou México, como é vulgarmente denominado), Andrés López Obrador, no primeiro dia em funções, ao discursar numa base militar localizada na Cidade do México, anunciou a intenção de criar uma nova “guarda nacional” com 60 mil elementos (do Exército, da Marinha e da Polícia Federal) para combater o crime no país.

A criação da nova “guarda nacional” insere-se num plano mais vasto contra a violência no México, o qual inclui uma reforma constitucional e será submetido a referendo popular. “Temos que nos ajustar a uma nova era”, declarou Obrador, ladeado por generais na base militar, segundo relato da agência Reuters. O presidente fez questão de garantir que essa nova força de segurança “vai respeitar os direitos humanos”.

“O povo do México precisa que as suas forças armadas resolvam, agora mesmo, este grave problema de insegurança e violência”, sublinhou Obrador, vencedor das eleições presidenciais realizadas em julho e empossado no dia 1 de dezembro. “Optámos por este plano porque confiamos nas forças armadas”, explicou.