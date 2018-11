Michelin: futuro gastronómico nacional vai ser escrito nas estrelas esta noite

Vamos ter mais de 28 estrelas Michelin e mais de 23 restaurantes premiados com esta distinção gastronómica? Teremos, pela primeira vez, um restaurante classificado com a distinção máxima, três estrelas Michelin? E será desta que, também pela primeira vez, poderemos ver nomeada uma ‘chef’ a trabalhar em território nacional?

Entre outras, estas são as questões que estão a aquecer o ambiente em torno da primeira Gala Michelin de Espanha e Portugal que Lisboa acolhe, pela primeira vez, esta noite, no Pavilhão Carlos Lopes. A expetativa é grande não só para perceber se as nomeações deste ano para restaurantes e ‘chefs’ a funcionar em território nacional vão manter as estrelas atribuídas na última edição do Guia Michelin, como para dar nota se irão surgir novas entradas neste clube restrito.

No presente momento, Portugal tem 28 estrelas Michelin atribuídas para 23 restaurantes: cinco com duas estrelas (10) e 18 com uma única estrela. Outro atrativo deste evento é saber se os responsáveis do Guia Michelin vão, pela primeira vez, atribuir o escalão máximo da sua classificação a um restaurante nacional, as míticas três estrelas.

E poderá este evento, também pela primeira vez, atribuir a estrela Michelin a uma ‘chef’?

Considerado a ‘bíblia’ da restauração de topo em todo o mundo, o Guia Michelin, na sua edição em capa vermelha, é rodeado do máximo sigilo, tal como a referida lista de nomeações, e a sua tiragem é desconhecida.

Em declarações ao último número da revista ‘Turismo de Lisboa, Mayte Carreño, diretora comercial da Michelin Travel Partner Espanha Portugal, sublinhou que “o compromisso das instituições públicas e privadas para com o turismo, a qualidade da gastronomia e a aposta na excelência tornaram Lisboa no local ideal para acolher esta grande festa gastronómica”.

Também em declarações à ‘Turismo de Lisboa’, Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, defendeu que a realização deste evento na capital portuguesa a posiciona como um “destino gastronómico de primeiro nível”, acrescentando que se trata, em simultâneo, de um reconhecimento do “trabalho que há anos tem vindo a ser desenvolvido para colocar a gastronomia [portuguesa] e os seus profissionais no lugar que merecem”.

O jantar desta Gala Michelin, marcada para as 19 horas, vai ser confecionado pelos ‘chefs’ dos sete restaurantes de Lisboa que já conquistaram estrelas Michelin: José Avillez (Belcanto), Miguel Rocha Vieira (Fortaleza do Guincho), Henrique Sá Pessoa (Alma), Joachim Koerper (Eleven), João Rodrigues (Feitoria), Alexandre Silva (Loco) e Sergi Arola (LAB by Sergi Arola).

José Avillez e o Belcanto são detentores de duas estrelas Michelin, enquanto todos os outros estão classificados com uma estrela.