Microsoft conclui compra da editora de videojogos Bethesda por 7,5 mil milhões

A Microsoft finalizou a compra, por 7,5 mil milhões de dólares (6,3 mil milhões de euros), da ZeniMax Media, a empresa dona do estúdio Doom e Fallout Bethesda Softworks. A confirmação do acordo acontece um dia após a Microsoft ter garantido a aprovação regulatória da UE para o negócio, segundo o portal “The Verge”.

Com a aquisição, a Microsoft aumenta o número de estúdios da Xbox para um total de 23. “Esta é a próxima etapa na construção de uma equipa de estúdios líderes do sector, um compromisso que temos com a nossa comunidade Xbox”, disse o presidente da Xbox, Phil Spencer. “Com a anexação das equipas criativas da Bethesda, os jogadores devem saber que as consolas de videojogos Xbox, PC e Game Pass serão o melhor lugar para experimentar os novos jogos produzidos pela Bethesda, incluindo alguns novos títulos no futuro que serão exclusivos para jogadores de Xbox e PC. ”

Este acordo inclui sub-estúdios da Bethesda, como os produtores Dishonored Arkane, Wolfenstein MachineGames, Doom id Software e o The Evil Within Tango Gameworks. A Microsoft passa a ter 23 estúdios de jogos próprios, em comparação com os 13 da rival japonesa, PlayStation detida pela Sony.

A Bethesda será administrada como um negócio separado da Microsoft, mantendo o quadro administrativo. Esta é a mesma abordagem que a Microsoft utilizou nas recentes aquisições, incluindo a Mojang, LinkedIn e GitHub.

Numa publicação separada através de um blog, o presidente de marketing da Bethesda, Pete Hines, revela que não haverá grandes mudanças. “Primeiro, deixe-me dizer que não estamos a fazer nenhum anúncio ou alteração importante. A expectativa é que a Bethesda Softworks e os nossos estúdios continuem como antes, apenas com mais suporte e recursos do que nunca. Obviamente, o Game Pass foi uma iniciativa importante para a Xbox, e vamos trabalhar no sentido de colocar ainda mais jogos no Game Pass do que nunca”.

A Microsoft anunciou originalmente os seus planos de adquirir a Bethesda em setembro, prometendo honrar os compromissos de exclusividade da PS5 para os títulos ‘Deathloop’ e ‘GhostWire: Tokyo’. Jogos como o ‘The Elder Scrolls: Online’ também “continuarão a ter suporte exatamente como antes” na plataforma rival da Xbox.