Miguel Frasquilho no ICPT para falar sobre turismo

O presidente do conselho de administração da TAP SGPS, Miguel Frasquilho, é o próximo orador no almoço-debate do International Club of Portugal (ICPT) que se realiza hoje, 15 de março, em Lisboa, no hotel Fontana. O Jornal Económico é media partner do evento.

O tema de fundo é o turismo como fator de desenvolvimento económico e o contributo da TAP para atingir esse objetivo.

Recorde-se que Miguel Frasquilho é ainda presidente do conselho consultivo da ACEPI – Associação para a Economia Digital e de algumas empresas, docente na Universidade Católica Portuguesa e autor de livros e artigos científicos. Do seu vasto curriculum faz parte a presidência da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a passagem pelo Governo como secretário de Estado do Tesouro e das Finanças no XV Governo Constitucional, para além de deputado à Assembleia da República e diretor-coordenador do departamento Espírito Santo Research.