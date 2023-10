Ao contrário do CEO do BPI, o presidente do BCP diz que “recomendo vivamente o recurso a essa medida”, referindo-se à fixação da Euribor durante dois anos.

30 Outubro 2023, 18h16

O CEO do BCP, Miguel Maya, falava na apresentação das contas do terceiro trimestre, quando disse que as medidas do Estado para o crédito à habitação que vão entrar em vigor no dia 2 de novembro, “são bem desenhadas e oportunas”.

“Não há um aumento do valor em dívida”, frisou o CEO que disse ter uma posição que “está nos antípodas” do CEO do BPI.

A partir de 2 de novembro e até fim de março de 2024 os clientes bancários podem pedir ao seu banco o acesso a este mecanismo aprovado pelo Governo que abrange empréstimos a taxa variável contraídos até 15 de março de 2023 e cujo período de amortização seja superior a cinco anos.

Os clientes que acederem a este mecanismo ficam durante dois anos a pagar uma prestação mais baixa, uma vez que a prestação ficará indexada a 70% da média da Euribor a seis meses do mês anterior ao pedido do cliente.

Após esses dois anos, nos quatro anos seguintes, a prestação assume o seu valor ‘normal’ (com o indexante da altura totalmente refletido). Terminados estes quatro anos, as famílias vão pagar nos anos restantes do empréstimo o valor não pago enquanto beneficiaram da redução prevista no mecanismo.

”O BCP no dia 2 estará 100% preparado para operacionalizar essas medidas”, disse o banqueiro que admitiu que a implementação foi complexa.

O Millennium BCP renegociou 15.900 créditos (contratos) até ao fim do terceiro trimestre e apenas mil foram ao abrigo do diploma do Governo de 2022.

Já sobre a bonificação dos juros o BCP revelou que são 2.400 crédito abrangidos neste momento, antes do alargamento da abrangência que entrará também em vigor a 2 de novembro. O valor médio do crédito bonificado é de 32 euros, disse o presidente do BCP.

Sobre o crédito da Efacec, Miguel Maya confirmou que o BCP acordou um haircut da dívida sem avançar detalhes.

“A Efacec é uma empresa com muitos trabalhadores e com muitas competências técnicas e acreditamos que devem ser preservados”, disse o CEO.

Miguel Maya referiu que o banco estudou as perdas esperadas num cenário da insolvência e as perdas inerentes ao haircut proposto pelos alemães da Mutares e tomou a decisão de aceitar o haircut.