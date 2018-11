O gestor Miguel Pina Martins e o jornalista Rui Hortelão são os autores do livro que conta a história da Science4you: “A Ciência de Brincar – Como transformar um trabalho de curso num negócio de milhões”. Esta é uma história de empreendedorismo que ultrapassou barreiras e que com apenas 1.125 euros se tornou uma empresa global. “Poucos acreditaram numa empresa que fatura mais de 20 milhões com vendas em mais de 50 países e 20 mil pontos de vendas”, escreveram os autores.

Como é que surgiu a ideia de escrever este livro?

A ideia nasceu há um ano para explicar às pessoas como é que tudo aconteceu. Acredito que, de certa forma, a Science4you possa ser inspiradora para as pessoas que queiram também montar um negócio e fazer algo diferente. A empresa nasce de um projeto de final de curso, de uma pessoa que não tinha dinheiro. Juntei 1.125 euros. Errei e fiz coisas mal porque era uma pessoa sem experiência. Mas se as pessoas arriscarem, se os portugueses arriscarem, é possível fazer diferente. Hoje em dia, toda a gente sabe o que é uma startup e está familiarizada com a palavra ‘empreendedorismo’. Mas continuamos a precisar de fazer um pouco mais.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor