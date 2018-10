Mike Pompeo inicia viagem à Ásia com foco na segunda cimeira entre Kim e Trump

Em Tóquio, primeira etapa da visita que levará Mike Pompeo até Pyongyang para um encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para tentar acelerar o processo de desnuclearização da península coreana

O objetivo é “construir uma confiança suficiente” entre os inimigos históricos para avançar em direção à paz, afirmou Pompeu.

Em relação à segunda cimeira, entre Kim e Trump, Pompeo minimizou as expectativas de uma possível conclusão dos preparativos.

“Duvido que seja uma conclusão, mas sim o início do desenvolvimento de opções para [definir] o local e a data”, disse.

O responsável norte-americano vai encontrar-se ainda com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Pompeu segue no domingo para a Coreia do Norte e depois para a Coreia do Sul e China.