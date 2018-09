Mil voluntários juntaram-se à campanha ‘Clean Up the World’ no Funchal

O Funchal associou-se na passada sexta-feira à campanha ‘Clean Up the World’, um programa das Nações Unidas. Mais de mil voluntários participaram nesta iniciativa que resultou na recolha de 1900 kg de lixo.

“Pensar Globalmente, agir localmente foi o lema desta campanha que visa sensibilizar toda a população para a limpeza e conservação do meio ambiente, através de uma ação tão importante como a recolha de lixo em zonas públicas. Foi o caso dos leitos de ribeiras, áreas exteriores e logradouros de conjuntos habitacionais, praias e escolas, entre outros”, explicou a vereadora com a tutela ambiental Idalina Perestrelo.

A campanha ‘Clean Up the World contou com a participação de 20 estabelecimentos de ensino e diversas entidades com atividade no concelho.