Milhares de funcionários públicos ainda não sentiram descongelamento das carreiras

Existem milhares de funcionários que não estão a receber o acréscimo salarial a que têm direito pelo descongelamento das suas carreiras, revela o “Diário de Notícias” (DN) esta terça-feira, 18 de setembro, mês em que começa a segunda fase das progressões na administração pública.

Contudo, face a este cenário, o valor que vai cair na conta de muitos trabalhadores vai ser idêntico ao que recebiam no início do ano. Na área da enfermagem, por exemplo, a presidente do Sindicatos dos Enfermeiros Portugueses (SEP), Guadalupe Simões, contabiliza em perto de 30 mil os profissionais que continuam sem ver os efeitos práticos (montante que ganham no final do mês) do processo de descongelamento das progressões e promoções que arrancou no início deste ano.

O impacto orçamental desta medida levou o Governo a optar por um faseamento do pagamento do acréscimo remuneratório. A primeira fase começou no mês janeiro, correspondendo a 25% do valor a que cada trabalhador tem direito. Em setembro os funcionários irão a receber mais 25%.

Os últimos dados oficiais sobre o número de trabalhadores que já se encontravam a receber o acréscimo resultante deste descongelamento dizem respeito ao mês de junho. Por essa altura, estavam abrangidos 344 mil trabalhadores, incluindo 66 mil de empresas públicas.