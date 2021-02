Militares da Marinha ultrapassam 80 mil contactos no apoio à linha SNS24

As equipas de militares da Marinha ultrapassaram mais de 80 mil contactos no âmbito do apoio à linha SNS24 do Ministério da Saúde para conter a propagação da covid-19 em Portugal, anunciou hoje a Marinha portuguesa.

De acordo com um comunicado divulgado pela Marinha, estão atualmente ativas 10 equipas a apoiar o Ministério da Saúde, que efetuaram “20.572 inquéritos epidemiológicos” (contactos com pessoas que deram positivo para a covid-19) e “59.442 chamadas telefónicas” a pessoas que estiveram em contacto com casos positivos, desde o dia 02 de dezembro.

Nas ações de apoio à sociedade civil no âmbito da pandemia, a Marinha realizou até ao momento “177 ações de sensibilização, junto das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e Lares Residenciais dos distritos de Faro, Beja e Setúbal”, lê-se no mesmo comunicado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.384.059 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.183 pessoas dos 784.079 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.