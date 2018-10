Millennium Bank Polónia aumenta 9,3% os lucros até setembro

O Millennium Bank da Polónia, detido em 50,1% pelo BCP, registou lucros de 548 milhões de zlotys (129 milhões de euros) subindo 9,3% face aos primeiros nove meses de 2017.

Em comunicado à CMVM, o banco revela que a unidade polaca teve um ROE (Return on equity) de 9,5% e um Cost-to-Income de 46,6%.

O crescimento dos lucros deve-se ao crescimento do produto bancário aumentou 5,2%, em termos homólogos. A margem financeira subiu 6,7% num ano. A melhoria do resultado ocorre apesar do aumento de 5,6% dos custos operacionais.

O BCP destaca o reduzido custo do risco e manutenção do rácio de crédito com imparidade. O custo do risco está em 47 p.b. e o rácio de crédito com imparidade (stage 3) está estável em 4,7%.

O Millennium Bank Polónia apresenta um rácio de capital total consolidado (TCR) de 22,9% e rácio de CET1 de 20,9% (não incluindo o resultado do ano corrente).

Já o rácio de Loans-to-deposits continua abaixo dos 100% (84,5%), o que significa que o banca capta mais depósitos do que concede crédito.

O BCP destaca o upgrade do rating do Bank Millennium, pela Moodys, para Baa2/P2/ba1/Outlook positivo”