Millennium Bank vai integrar o Euro Bank. As marcas fundem-se

O Millennium Bank na Polónia, detido a 50,1% pelo BCP, irá integrar o Euro Bank e as marcas não vão manter-se independentes, sabe o Jornal Económico. Fonte ligada ao banco português revela haverá uma total fusão (integração do Euro Bank no Millennium Bank). Os bancos são complementares naquele mercado.

Já segundo os jornais polacos, o banco do BCP na Polónia estima que irá beneficiar de sinergias ao longo dos próximos 5 anos. A informação foi dada por João Brás Jorge, CEO do Bank Millennium, aos jornais polacos. As sinergias estão avaliadas em aproximadamente 650 milhões de zlotys (cerca de 150,7 milhões de euros), o que inclui a otimização da rede de agências e a consolidação do back-up organizacional (incluindo sistemas de TI e marketing). bcpa serem refletidos nas contas em 2019 e 2020, revelam os jornais polacos que citam as declarações do CEO do banco polaco do BCP.

Após a transação, o Bank Millennium mantém o direito ao nome e ao logotipo do Euro Bank. No entanto, o objetivo é integrar as duas instituições, segundo avançam os jornais polacos que citam o CEO do Millennium Bank.

Os assessores financeiros e legais na aquisição foram grandes instituições internacionais: American J.P. Morgan e o britânico Clifford Chance.

O Conselho de Administração do Bank Millennium anunciou hoje a conclusão com sucesso das negociações que levaram à aquisição de aproximadamente 99,79% do Euro Bank à Société Générale Financial Services Holding, uma subsidiária da Société Générale, deixando para trás os dois outros candidatos Alior e Crédit Agricole.

No momento, assume-se que o Millennium Bank por um valor total estimado em 1.833 milhões de zlotys (428 milhões de euros), tendo implícito um múltiplo P/BV de 1,20x (1,20 vezes o valor contabilístico – este é preço final de aquisição sujeito aos ajustes habituais ao net asset value na data da transação), a ser pago em cash e totalmente financiado por capitais próprios do Bank Millennium.

Isto é, as partes ressalvam que o preço final pode ser ligeiramente ajustado, dependendo do valor final do ativo líquido do Euro Bank na data de encerramento. Isso é esperado no segundo trimestre de 2019.

Segundo o research do BPI, com esta compra o BCP casa-mão, aumente os lucros por ação entre 4% a 5% no médio prazo.

Esta transação representa também uma aplicação lucrativa dos excessos de capital e de liquidez do Bank Millennium, estimando-se que incremente os resultados do Bank Millennium em 26% já a partir de 2021, disse o banco liderado por Miguel Maya em comunicado. “Estima-se que o rácio CET1 do Bank Millennium se situe em 15,9% após a concretização da transação (17,2% incluindo os resultados do Bank Millennium para os primeiros 9 meses de 2018), excedendo confortavelmente os requisitos regulamentares”, diz o BCP.

Estima-se um impacto aproximado de -40 pontos base no rácio CET1 e de -30 pontos base no rácio de capital total fully implemented, ambos em base consolidada, na data da transação, revela o BCP. O BPI diz que “o impacto negativo de 40 pontos base no rácio de capital CET1 parece gerível”.

A transação deverá ser concluída no 2.º trimestre de 2019, sujeita a autorizações regulamentares, e deverá traduzir-se num acréscimo dos resultados consolidados do Millennium bcp a partir de 2020, já considerando custos de integração, diz o banco.

“O acordo celebrado para a compra do sucesso do Euro Bank é um avanço” admitiu João Brás Jorge, Presidente do Conselho de Administração do Bank Millennium aos jornais polacos. De acordo com a estratégia até 2020, “pretendemos tornar-nos líderes de crescimento num mercado cada vez mais concentrado, daí nossa abertura a novas possibilidades de crescimento inorgânico e crença no sucesso desse empreendimento”, disse o CEO do banco polaco à comunicação social local.

O presidente executivo João Brás Jorge salientou que o Millennium e o Euro Bank têm muito em comum e que se complementam, não só geograficamente. O elemento mais importante é o perfil do banco. O Bank Millennium é um banco de retalho universal, enquanto o Euro Bank é especialista na oferta de empréstimos ao consumidor. O Millennium Bank quer aumentar o crédito ao consumo em 40% até 2020, captando novos clientes.

A aquisição do eurobank permite reforçar a posição do Bank Millennium na banca polaca. Levará, adicionalmente, a um aumento da sua base de Clientes, e torná-lo-á um dos 6 maiores bancos na Polónia em número de Clientes de retalho, reforçando a presença geográfica do Bank Millennium em cidades polacas de menor dimensão, assegura o BCP.

“O Millennium bcp assumiu perante o mercado em Julho 2018 que iria iniciar um ciclo de crescimento assente no reforço das suas competências distintivas, nomeadamente o dispor de um modelo de banca de relação em que é dada primazia ao Cliente; permanecer como uma referência em termos de eficiência de modelo de negócio; e beneficiar de um portfólio de negócios internacional diversificado e com elevado potencial,” afirmou Miguel Maya, CEO do Millennium bcp.

O comunicado diz que o Banco não perspetiva qualquer aquisição adicional, sendo o crescimento previsto no plano estratégico exclusivamente suportado no desenvolvimento orgânico. Confiamos que esta aquisição contribuirá para reforçar a rendibilidade e a qualidade dos ativos do Grupo Millennium bcp.

O BCP leva hoje à Assembleia-Geral Extraordinária a revisão de um artigo dos estatutos para clarificar que é a assembleia geral quem decide a distribuição de lucros do exercício, independentemente da política de dividendos da gestão do banco (um ajuste dos estatutos a uma diretiva europeia); e a redução do capital social em quase 900 milhões de euros (sem alteração do número da ações) para permitir que a situação líquida do banco (os capitais próprios) exceda em 20% o seu capital social, o que vai possibilitar a existência de fundos para distribuir pelos acionistas e trabalhadores.

Este último ponto refere-se a uma recomposição da situação líquida, entre as reservas distribuíveis e as reservas não distribuíveis. O BCP vai aumentar as reservas distribuíveis o que abre a porta para o futuro pagamento de dividendos e permite a remuneração dos títulos de Tier 1 (obrigações).

Este ponto também ajuda o banco a e devolver os salários dos funcionários retidos no tempo da crise.