Faleceu aos 73 anos de idade, António Guimarães Rodrigues, um dos co-fundadores da Universidade do Minho e reitor de 2002 a 2009.

7 Novembro 2023, 19h45

A Universidade do Minho despediu-se hoje do professor emérito António Guimarães Rodrigues, que esteve na sua fundação e foi reitor de 2002 a 2009. O professor vinculado à Escola de Engenharia morreu esta segunda-feira, 6 de novembro, aos 73 anos, e foi a enterrar terça, 7.

António Guimarães Rodrigues nasceu em 1950, em Lourenço Marques (atual Maputo), Moçambique. Começou a carreira docente na Universidade de Lourenço Marques em 1973 e na UMinho em 1975. Nesta academia foi professor catedrático e diretor do Departamento de Produção e Sistemas, presidente da Escola de Engenharia, pró-reitor e reitor.

Entre outros cargos, dirigiu o Instituto da NATO (ASI) Operations Research and Management in Fishing, presidiu o Centro de Computação Gráfica e vice-presidiu a Associação Portuguesa de Investigação Operacional.

Entre as instituições que manifestaram pesar pelo falecimento destaque para a Universidade do Minho, a Câmara Municipal de Guimarães e a Sociedade Martins Sarmento. Esta Sociedade fez o elogio do “defensor de uma universidade sem muros” e “esteio determinante no estabelecimento de uma relação aberta com Guimarães e o Minho” e lembrou que foi através da sua determinação que se venceram os obstáculos à criação da Casa de Sarmento – Centro de Estudos do Património, a primeira Unidade Cultural da Universidade do Minho, em Guimarães.