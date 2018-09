Ministério da Agricultura pagou 26,5 milhões a agricultores

O Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural anunciou que procedeu hoje, dia 28 de setembro ao pagamento de um montante global de 26,5 milhões de euros aos agricultores.

Deste montante, através do FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, foram pagos 13,8 milhões de euros no âmbito do instrumento PDR 2020 – Investimento.

Por intermédio do FEAGA – Fundo Europeu de Garantia Agrícola, forma pagos 3,7 milhões de euros no âmbito do Seguro Vitícola de Colheitas, e mais 2,3 milhões de euros, na alçada dos Fundos Operacionais (Frutas e Produtos Hortícolas).