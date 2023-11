Ministério da Saúde cancela reunião com sindicatos. FNAM mantém defesa dos médicos e SNS

A FNAM vai esperar pelas declarações do Presidente da República para depois avaliar a situação e “anunciará as suas decisões em conformidade, sendo certo que continuaremos a lutar pelos direitos dos médicos e pelo futuro do SNS”.

2 – Médicos de família e de clínica geral

8 Novembro 2023, 13h30