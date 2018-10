Ministério das Finanças confirma défice de 0,2% no OE2019

O ministério das Finanças esclareceu que houve alguma imprecisão nos números conhecidos esta manhã e que supostamente estaria na proposta de Orçamento do Estado para 2019. O ministério liderado por Mário Centeno confirmou ao Jornal Económico que o défice público que será inscrito no Orçamento de Estado de 2019 será de 0,2%.

“Não há um intervalo de 0% a 0,2%. A meta será 0,2%”, disse fonte oficial do Ministério das Finanaças, ao Jornal Económico. Assim, a meta mantém-se igual ao que foi antecipado em abril no Programa de Estabilidade 2018-2022.

A questão colocou-se depois das declarações do deputado do PAN André Silva após uma reunião com o ministro das Finanças. Sobre o défice, o deputado afirmou que Mário Centeno não referiu um valor concreto, mas que estaria “entre 0% e 0,2%”.

Contactado pelo Jornal Económico, o ministério das Finanças tinha já alertado que a proposta só será entregue no Parlamento a 15 de outubro. “O Orçamento do Estado não está fechado e ainda não temos números definitivos”, afirmou fonte oficial das Finanças.

O deputado do PAN afirmou que o ministro das Finanças lhe comunicou ainda que prevê um crescimento de 2,2%, um desemprego de 6% e uma redução da dívida para 117% do produto interno bruto (PIB) em 2019.

A concretizar-se, a meta de crescimento do PIB representa uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais face ao Programa de Estabilidade (PE), em abril. No caso da dívida, também há uma ligeira diminuição, dos 118,4% inscritos no documento.