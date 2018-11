Ministério das Finanças destaca crescimento da economia acima da média europeia

O Ministério das Finanças reagiu às estimativas rápidas sobre um abrandamento da economia portuguesa no terceiro trimestre, destacando que o “crescimento ocorre num contexto de equilíbrio das contas externas e de consolidação orçamental” e que se situa acima da média europeia. “Este é o caminho que garante maior resiliência da economia portuguesa e permite continuar a assegurar as funções do Estado de forma continuada”, sublinha o ministério liderado por Mário Centeno, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

O Produto Interno Bruto (PIB) português aumentou 2,1% em volume no terceiro trimestre de 2018, em termos homólogos, o que compara com os 2,4% no trimestre anterior, de acordo com os dados divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A procura interna registou um contributo menos positivo, em resultado da desaceleração do consumo privado – uma vez que o investimento apresentou um crescimento ligeiramente mais acentuado, segundo o mesmo organismo.

As Finanças realçam que o ritmo de crescimento estimado pelo organismo de estatística “representa um abrandamento face ao trimestre anterior (2,4% em termos homólogos e 0,6% em cadeia), mas mantém a tendência de convergência com a União Europeia (UE) e a zona euro”, de 1,9% e 1,7%, em termos homólogos.

As economias da zona euro e da UE viram o seu ritmo de crescimento abrandar, no terceiro trimestre, quer na comparação homóloga quer em cadeia, segundo a estimativa do Eurostat, também publicada esta quarta-feira. Entre julho e setembro, o PIB da zona euro aumentou 1,7% e o da UE 1,9%, face ao mesmo período de 2017, um abrandamento homólogo na comparação com o crescimento de 2,2% e 2,1%, respetivamente.

O ministério das Finanças sublinha ainda que “o padrão de crescimento face ao período homólogo continuou marcado por uma forte dinâmica de criação de emprego”, com um aumento de 2,1%, ou seja 100 mil novos empregos, e de redução do desemprego de 1,75 p.p. da taxa de desemprego e destaca uma aceleração ligeira do crescimento do investimento. “Este é o décimo oitavo trimestre consecutivo de crescimento da economia portuguesa”, dizem os responsáveis pela pasta das Finanças.