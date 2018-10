Ministério do Ambiente vai requalificar terreno que recebeu lamas do rio Tejo

O ministério do Ambiente apresentou esta sexta-feira, dia 26 de outubro, um projeto de requalificação paisagística e ambiental do terreno utilizado para armazenamento temporário das lamas do rio Tejo.

“Terminados os trabalhos de recolha, transporte e encaminhamento a destino final adequado das cerca de 2.500 toneladas de lamas removidas do rio Tejo, junto às Portas de Ródão, pretende-se agora realizar a fase de reposição das condições de referência do terreno da zona intervencionada e a sua recuperação ambiental”, sublinha um comunicado do Ministério do Ambiente.

Segundo esse documento, o projeto já recebeu parecer favorável do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e prevê a remoção da vegetação infestante, a plantação de árvores autóctones (amieiros, freixos e azinheiras) e a plantação de arbustos e subarbustos autóctones (pilriteiros, lentiscos bastardos e aroeiras).

“No total, propõe-se que sejam plantadas 165 árvores e 150 arbustos na área intervencionada, de onde, inicialmente, foram eliminadas sete árvores e replantadas 14 aquando da fase preparatória dos trabalhos de limpeza do fundo do rio Tejo”, adianta o referido comunicado.

O Ministério do Ambiente explica que “o objetivo da requalificação paisagística e ambiental é garantir um coberto vegetal que melhor e mais adequadamente se enquadre na paisagem do Monumento das Portas de Ródão e que reúna as condições para um desejável desenvolvimento da fauna e flora, situação que não se verificava antes desta intervenção”.

“Recorde-se que este terreno, outrora um areeiro, apresentava uma descontinuidade de coberto vegetal, em contraste com a zona envolvente, tal como é possível verificar nas imagens abaixo”, assinala o comunicado.

O Ministério do Ambiente e de Transição Energética revela ainda que remeteu, a 18 de outubro, à proprietária do terreno, o projeto de requalificação paisagística e ambiental, “aguardando ainda uma resposta”.