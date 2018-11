Ministério Público deverá recorrer da libertação de Bruno de Carvalho e Mustafá para os pôr em prisão preventiva

O Ministério Público vai enviar um recurso ao Tribunal da Relação de Lisboa, a requerer aos juízes desembargadores que revertam a decisão de libertar o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e o líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, vulgo Mustafá, e coloquem ambos em prisão preventiva até ao julgamento no caso de Alcochete, noticia o “Correio da Manhã” (CM) esta quarta-feira.

A procuradora Cândida Vilar, que lidera a investigação à invasão e consequente agressão a atletas no centro de estágios do clube de Alvalade, a 15 de maio, acredita ter provas do envolvimento de Bruno de Carvalho e Mustafá no sucedido, segundo a informação veiculada pelo CM.

De acordo com partes do despacho de acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, Bruno de Carvalho está acusado de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados. O ex-presidente do Sporting é acusado de ser autor moral de 99 ilícitos criminais.

Os mesmos crimes são imputados a Mustafá e Bruno Jacinto, que à data dos factos tinha as funções de oficial de ligação do Sporting aos adeptos, e que está em prisão preventiva desde 9 de outubro. Mustafá está também acusado de um crime de tráfico de droga.

Em 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários. A GNR deteve no próprio dia 23 pessoas e efetuou, posteriormente, mais detenções, que elevaram para 40 o número de arguidos, dos quais 38 estão em prisão preventiva.