Ministério Público está a investigar Ryanair por coação sobre os trabalhadores

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) está a analisar as três notificações efetuadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) contra a companhia aérea low cost Ryanair. As participações dizem respeito à “substituição de grevistas e coação” e “prejuízo ou discriminação de trabalhador por motivo de adesão ou não a greve”, avança o jornal “Público” esta quarta-feira.

A investigação do Ministério Público surge depois de a inspetora-geral da ACT, Luísa Guimarães, ter ido ao Parlamento para falar das ações inspectivas ligadas às greves dos funcionários da Ryanair realizadas em abril, julho e setembro. Nessa altura, Luísa Guimarães terá revelado a existência de cinco autos, dos quais resultaram as notificações do Ministério Público, por se consideram que eram questões com “matéria-penal”, o que levou à suspensão dos processos contraordenacionais.

O presidente da Ryanair, Michael O’Leary, indica que as inspeções foram feitas durante as greves e garante que a ACT terá visto que a empresa “cumpria a lei portuguesa”. A ACT está a investigar ainda outras questões ligadas à parentalidade, remunerações e horários de trabalho.

O Parlamento reclama ação do Governo e recomenda que “desenvolva as diligências necessárias junto da Ryanair e respetivas agências de recrutamento, Crewlink e Workforce Internacional, para que apliquem a legislação portuguesa em matéria laboral, designadamente o Código do Trabalho e a Constituição, nas relações estabelecidas com os trabalhadores, cumpram os direitos destes no âmbito da segurança e saúde no trabalho e respeitem, em particular, a legislação comunitária em matéria de duração do trabalho”.