Ministério Público investiga queda de caixa com mil munições da Marinha durante transporte

Marinha“Confirma-se que o Ministério Público abriu inquérito com vista a investigar os factos”, disse fonte oficial da Procuradoria-Geral da República, em resposta a uma pergunta da agência Lusa.

O incidente foi divulgado pela Marinha na passada quinta-feira e ocorreu no dia anterior.

De acordo com a Marinha, a caixa terá caído durante o transporte das munições trazidas da última missão dos Fuzileiros na Lituânia, que chegaram a Portugal por via marítima e estavam a ser transportadas para a Escola de Fuzileiros, no Barreiro, distrito de Setúbal.

“Um cunhete [caixa] de mil munições de 9 mm caiu da viatura de transporte. A equipa de transporte não se apercebeu da queda da caixa”, referiu a Marinha em comunicado enviado à agência Lusa.

O ramo abriu um inquérito interno cujas conclusões preliminares, divulgadas na sexta-feira, apontam para a “queda inadvertida” da caixa na via pública, zona do Seixal, durante o percurso entre o Alfeite, em Almada, e o Vale de Zebro, no Barreiro.