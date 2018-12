Ministra do Mar: “É absolutamente essencial resolver a questão do Porto de Setúbal”

A ministra do Mar disse que a solução para o Porto de Setúbal – quase parado desde o passado dia 5 de novembro, devido à greve dos estivadores – está “muito mais perto do que se possa pensar”.

Em entrevista ao jornal “Público” e à rádio “Renascença”, Ana Paula Vitorino explica que o Executivo irá retomar as negociações com os estivadores já na próxima semana.

“É absolutamente essencial resolver a questão do Porto de Setúbal. Não é aceitável que exista um tão elevado número de trabalhadores eventuais e que uma infraestrutura como aquela, que serve de suporte para as exportações, prejudique as empresas”, argumentou aos dois meios de comunicação social.

Ana Paula Vitorino garante que o Governo está a fazer o seu “melhor para mediar”. Mas estamos a tomar as medidas necessárias para que os outros portos nacionais possam receber todas as cargas que eram até agora movimentadas em Setúbal”, sublinhou, na mesma entrevista.