Ministro da Agricultura vai fazer ponto da situação da reforma da floresta

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, vai presidir amanhã, dia 15 de novembro, à reunião do Conselho Florestal Nacional, na qual será apresentado um ponto de situação da implementação da reforma da floresta e dos trabalhos de elaboração do cadastro florestal.

Nesta reunião, que terá lugar a partir das 15 horas de amanhã no Salão Polivalente do Ministério da Agricultura, na Praça do Comércio, em Lisboa, serão também analisadas as alterações à estrutura fundiária.

“(…) Será ainda analisada a proposta de Orçamento do Estado para 2019 do ponto de vista setorial, bem como as alterações à estrutura orgânica do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)”, conforme acrescenta uma nota do Ministério da Agricultura.

O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, também irá participar nesta reunião.