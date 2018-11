Ministro da Defesa sobre Tancos: “Há efetivamente algumas informações contraditórias”

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, afirmou esta terça-feira que existem várias “informações contraditórias” em relação ao furto de material militar em Tancos. Em audição na Comissão da Defesa Nacional, o ministro admitiu que existem “limitações na elucidação total” por haver um processo judicial em curso e exigiu rigor na “identificação das vulnerabilidades” para evitar situações idênticas.

João Cravinho fez saber no Parlamento que não tem mais informações sobre o que aconteceu no caso de Tancos e que há informações que não foi reveladas a público por se encontrarem na esfera judicial. O desaparecimento do material foi detetado no final de junho do ano passado. O Tribunal de Instrução Criminal em Lisboa abriu um processo para averiguar melhor o caso. No âmbito da operação “Húbris”, como ficou conhecida, foram constituídos nove arguidos, sete militares e dois civis. Entre os detidos encontra-se o diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira.

Questionado sobre o por quê da demissão de Rovisco Duarte, ex-chefe do Estado-maior do Exército, João Cravinho escusou-se a comentar o assunto, alegando que não comenta as conversas que tem “entre quatro paredes” com chefes militares. Além disso, o ministro sublinhou que apenas conviveu com Rovisco Duarte durante três dias, até à sua demissão.

O governante adiantou ainda que “em breve” vai reunir-se com a responsável do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, e com a diretora do Sistema de Informações da República, Graça Mira Gomes, a fim de obter mais informações sobre o caso. O ministro disse ainda que vai tentar “identificar os mecanismos mais apropriados” para garantir um “fluxo escorreito” entre o Ministério e os serviços de informações.