Ministro da Economia pela primeira vez no Modtissimo

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, vai visitar pela primeira vez o Modtissimo, a única feira em território nacional, dedicada à ITV (Indústria Têxtil e Vestuário). A visita está confirmada para esta quarta-feira.

A Modtissimo é, segundo a organização, o mais antigo salão têxtil da Península Ibérica, que terá lugar na Alfândega do Porto entre 26 e 27 de setembro. Para esta edição, o número de stands para expositores esgotou ainda em julho. Segundo a mesma fonte, na feira serão apresentadas mais de 400 novas coleções e produtos, que vão desde as matérias-primas ao produto final, da moda aos tecidos técnicos, passando por todos os sectores da indústria têxtil e de vestuário.

Neste momento, está já confirmada a presença de mais de 400 compradores internacionais, mas são esperados cerca de 6 mil visitantes no total. Para além dos principais mercados europeus, também países como os Estados Unidos, a Colômbia, a Rússia ou o Japão terão delegações de empresários a visitar o Porto.

Um dos destaques da edição deste ano é a estreia do espaço Green Circle, focado na sustentabilidade do sector. No campo da inovação e tecnologia, o CITEVE vai apresentar o iTechStyle, um showcase com alguns exemplos representativos da veia criadora da indústria nacional.