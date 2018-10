Ministro da Economia tenta juntar os empresários ao plano de May para o Brexit

Ler mais

Aquele que parecia ser um dos caminhos mais óbvios para o Reino Unido nesta fase de tentativa de acordo para o Brexit parece ter finalmente chegado ao topo da agenda do governo britânico: o engajamento dos empresários à decisão política manifestada no referendo de 2016.

A união de esforços parecia estar bloqueada pelas reservas de muitos empresários à saída do Reino Unido, mas também porque, queixaram-se repetidamente vários agentes económicos, porque o governo não dava mostras de agilidade nesse capítulo particular.

Agora, finalmente, parece que há a registar alguma mudança: o ministro da Economia britânico, Philip Hammond, acaba de emitir uma espécie de pedido de ajuda aos empresários: na sua intervenção no segundo dia da conferência do Partido Conservador, na cidade de Birmingham, proclamou que “se alguém ainda tem dúvidas, deixem-me dizer claramente: os conservadores são e sempre serão o partido dos empresários”.

Desta forma, Hammond pretendia responder ao ex-ministro Boris Johnson, que havia dito na conferência que o governo tinha deixado os empresários sem qualquer apoio eficaz no debate com Bruxelas – dando assim voz às muitas queixas que se têm ouvido do setor.

O ministro, com reputação de ser uma das personalidades mais difíceis do governo de Theresa May, conseguiu, segundo os analistas, dar uma resposta mais articulada aos eurocéticos, militantes e eleitores conservadores.

“Este país enfrenta uma escolha entre a simplicidade sedutora de um mundo feliz atraído pelo populismo de Corbyn [líder dos Trabalhistas] ou o nosso pragmatismo comprovada, sempre cético em relação a ideologias e tentando ver o mundo como ele é, para o melhorar”, disse.

Hammond reconheceu abertamente que os trabalhistas levantaram as questões certas, pelo que é necessário que os conservadores ofereçam respostas diferentes. E prometeu uma espécie de regeneração do capitalismo: fez um apelo aos mais atingidos pela crise económica e assumiu o compromisso de “mudar as regras do jogo”.

E isso só será possível, disse, se o plano Chequers (de May), rejeitado pelos parceiros da comunidade na última cimeira de Salzburgo, seguir em frente. “Donald Tusk [presidente do Conselho Europeu] disse que o nosso plano não iria funcionar. A nossa tarefa é provar que está errado”, disse Hammond.

E lembrou uma realidade mais do que óbvia: a Europa continua a ser o principal mercado da economia britânica, após 45 anos como membro da União Europeia: “11 mil camiões atravessam a fronteira de Dover todos os dias. As nossas empresas e trabalhadores dependem da continuidade da existência desse acesso fluido”, disse.

A intervenção de Hammond foi pautada por constantes elogios ao mundo dos negócios, que não se revê no euroceticismo de Johnson, e pelo anúncio de novas medidas de cooperação público-privada. E teve o condão – era para isso que estava estruturado – de abrir caminho à intervenção que May vai fazer esta quarta-feira, naquele que será um dos seus maiores desafios políticos da sua carreira: manter o Partido Conservador unido numa frente única face ao Brexit.