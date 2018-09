Ministro da Economia vê turismo a crescer “muito e bem”

Convicto de que o turismo “esta a crescer muito e bem” , o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, realçou neste Dia Mundial do Turismo a importância crescente do setor na economia portuguesa. A encerrar os trabalhos da manhã da IV Cimeira do Turismo, promovida pela CTP – Confederação do Turismo de Portugal, o ministro assegurou que o setor vai poder continuar a contar com financiamento, sobretudo direcionado a projetos inovadores e oriundos o interior do país, e a todos os que visem combater a sazonalidade.

Recordando que o setor registou um aumento superior a 50% em receitas nos ultimos tres anos, uma evolução sem paralelo na historia recente, assim como foi em dobro o que cresceu este índice face aos que os países do concorrentes alcançaram, o ministro da Economia reafirmou aos players do setor, a participar no evento, que este crescimento reforça a rentabilidade das empresas e consequentemente responde pelo aumento do emprego e da estabilidade,

Um cenário de sucesso que os números mais recentes mostram que teve um contributo mais expressivo pelo desempenho das regiões do Centro, Alentejo e Açores, que cresceram sobretudo em número de dormidas, o que espelha ainda o êxito da diversificação dos destinos

Quanto ao futuro, na certeza de que importa antecipar os problemas que naturalmente o crescimento acrescenta, garantiu que as políticas traçadas a 10 anos, as quais se traduzem num investimento de 1000 milhões de euros, continuarão a dar frutos e o papel do Governo é continuar a a apoiar. Uma ajuda que estará ficada na qualificação e formação, áreas abrangidas por linhas recentemente apresentadas .