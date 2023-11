Duarte Cordeiro disse hoje que não é arguido nas investigações. Sobre o centro de dados em Sines disse que a Zona Especial de Conservação foi respeitada.

13 Novembro 2023, 19h47

O ministro do Ambiente disse hoje que está disponível para colaborar com a justiça nas investigações do caso Influencer.

“Não estou constituído arguido”, disse hoje Duarte Cordeiro no Parlamento, confirmando as buscas no ministério do Ambiente. “Estamos disponíveis para continuar a colaborar com o Ministério Público em tudo o que entender”. O governante confirmou que vai manter-se no cargo até às eleições legislativas e que o seu lugar está ao dispor do primeiro-ministro.

Sobre o licenciamento do centro de dados de Sines, que está no centro das investigações do caso Influencer, disse que a Zona Especial de Conservação (ZEC) não foi alterada e que o projeto teve que ter avaliação de impacto ambiental, à exceção da primeira fase do projeto que foi isentada.

“Não houve alteração nenhuma à ZEC. Teve que ter avaliação de impacte ambiental. Está tudo registado. É possível consultar toda a informação, houve um cumprimento integral da lei”, afirmou o ministro.

“É preciso perceber o que aconteceu de errado para o país perceber a margem que tem para não colocar em causa o rumo estratégico para o país”, acrescentou sobre as investigações.

No caso do lítio, disse: “Tem que existir rigor e tem que existir decisões. Foi cumprida a lei”, afirmou sobre os projetos de lítio em Portugal, apontando que os projetos vão pagar royalties (valor sobre as receitas/produção gerada).

“Sabemos que estas fases de investigação são fases difíceis para quem é visado. Já me aconteceu na câmara municipal de Lisboa, fui visado e passados cinco anos não fui ouvido. É difícil ser visado”, confessou.